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الأربعاء 25 كانون الثاني 2017

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عم يقتل ابن شقيقه بأربع رصاصات في جرش

عم يقتل ابن شقيقه بأربع رصاصات في جرش
السبيل - قال مصدر أمني إن شابا قتل في جرش، مساء اليوم، بأربع رصاصات على يد عمه الذي فر بعد ارتكاب الجريمة التي يرجح أنها وقعت بسبب خلافات عائلية بينهما.

وأضاف المصدر، خلال حديثه لـ"السبيل":  ان التحقيقات في الحادثة بوشرت وتم تحويل الجثة للطب الشرعي.

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