عم يقتل ابن شقيقه بأربع رصاصات في جرش الأربعاء, 25 كانون2/يناير 2017 00:41 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل - قال مصدر أمني إن شابا قتل في جرش، مساء اليوم، بأربع رصاصات على يد عمه الذي فر بعد ارتكاب الجريمة التي يرجح أنها وقعت بسبب خلافات عائلية بينهما. وأضاف المصدر، خلال حديثه لـ"السبيل": ان التحقيقات في الحادثة بوشرت وتم تحويل الجثة للطب الشرعي. Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقات التعليقات فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدث لا توجد تعليقات تعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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