مؤثر.. كيف نجا طفل أردني من الموت في حادث تبوك‎؟

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ذكرت صحيفة "سبق" السعودية تفاصيل نجاة الطفل الأردني ذي الخمسة أشهر، من الحادث الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء على طريق البدع ـ الشرف، وراح ضحيته والده الأكاديمي في جامعة أم القرى ووالدته واثنان من أشقائه، فيما تم تحويل شقيقه 15 عاماً المصاب بالعمود الفقري إلى مستشفى الملك خالد بمدينة تبوك.

السبيلذكرت صحيفة "سبق" السعودية تفاصيل نجاة الطفل الأردني ذي الخمسة أشهر، من الحادث الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء على طريق البدع ـ الشرف، وراح ضحيته والده الأكاديمي في جامعة أم القرى ووالدته واثنان من أشقائه، فيما تم تحويل شقيقه 15 عاماً المصاب بالعمود الفقري إلى مستشفى الملك خالد بمدينة تبوك.



وأشارت التفاصيل إلى أن الفرق الإسعافية عثرت على الطفل 5 أشهر في حضن والدته قبل أن تودع الحياة، حيث كانت الأم ممسكة به رغم أن قوة الحادث دفعتها خارج السيارة، لتتعرض لإصابات خطيرة جداً توفيت على إثرها فور وصولها المستشفى، إلا أنها تحاملت على نفسها ولم تترك ابنها الرضيع حتى وصل المسعفون، وقد ساهم ذلك بعد إرادة الله -وفقاً لمصدر طبي- في إنقاذ حياة الطفل، حيث خرج بإصابات بسيطة جداً، وحالته العامة مستقرة.



وقالت الصحيفة السعودية إن الطفل الأردني يجد كامل الرعاية الطبية في مستشفى البدع العام، حيث تقوم ممرضة سعودية على رعايته، فيما قام المستشفى بتوفير كافة احتياجاته، مشيرة إلى أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي يتابع مع المستشفى منذ وقوع الحادث، حيث وجه برعاية الطفل وتوفير كل ما يحتاجه إلى أن يتم تسليمه لأقربائه.





