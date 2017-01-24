وفاة عائلة أردنية من 4 أفراد في حادث سير بالسعودية

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أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن وفاة مواطن وزوجته واثنين من ابنائه جراء تعرضهم لحادث سير في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية.

السبيل - بتراأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن وفاة مواطن وزوجته واثنين من ابنائه جراء تعرضهم لحادث سير في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة الخارجية صباح الرافعي ان مركز العمليات بالوزارة تلقى اتصالا من أحد المواطنين للإبلاغ عن تعرض مواطن وعائلته إلى حادث سير في المملكة العربية السعودية/تبوك نتج عنه وفاة مواطن وزوجته واثنين من ابنائه، وإصابة اثنين آخرين أحدهم إصابة بليغة وآخر إصابة خفيفة.



وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) ان مركز العمليات قام بالتواصل مع قنصليتنا في جدة، حيث تم تأكيد خبر الحادث وما نتج عنه، وابلاغنا بأنه تم التحرك إلى المستشفى لمتابعة الإجراءات اللازمة.



واكدت ان القنصلية العامة في جدة ستقوم بالعمل على متابعة كافة الإجراءات اللازمة لنقل المصابين وجثامين المرحومين الى الوطن.



