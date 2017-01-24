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الثلاثاء 24 كانون الثاني 2017

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السجن 7 سنوات لشاب هدد بتفجير مطار الملكة علياء

السجن 7 سنوات لشاب هدد بتفجير مطار الملكة علياء
السبيل- بترا

اصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الثلاثاء حكما بالأشغال الشاقة 7 سنوات على ارهابي هدد بتفجير مطار الملكة علياء الدولي، وقتل آلاف الأردنيين انتقاما لمن وصفهم بـ "المجاهدين" في سوريا.
وأدين المتهم البالغ من العمر 21 عاما بجناية التهديد بالقيام بأعمال إرهابية استنادا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، فيما أعلنت المحكمة عدم مسؤوليته عن تقديم معلومات مختلفة عن وجود عمل إرهابي.

وحسب لائحة الاتهام فإن المجرم بعث برسالة نصية إلى استعلامات مطار الملكة علياء، ودخل إلى تطبيق على الانترنت للمطار في آب من العام الماضي، وأرسل تهديدات بتفجير المطار وقتل الاف الأردنيين انتقاما للمجاهدين في سوريا، بالإضافة الى ابلاغه "كذبا" عن وجود قنبلة على احدى الطائرات، والتهديد بقتل 3 موظفين من العاملين في المطار.

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