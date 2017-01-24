وفاة طفل وإصابة شقيقه اثر حادث غرق بالمفرق

Tweet السبيل- صرحت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني بأن فرق الإسعاف و الإنقاذ في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مساء اليوم مع حادث غرق تعرض له شقيقين داخل إحدى البرك الزراعية بمحافظة المفرق في منطقة الباعج ،مما أدى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر (13) سنة وإصابة شقيقه بضيق في التنفس .

وأضافت إدارة الإعلام بان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقل وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الملك طلال العسكري ، والحالة العامة للإصابة متوسطة.وفاة طفل وإصابة شقيقة اثر حادث غرق في المفرق

صرحت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني بأن فرق الإسعاف و الإنقاذ في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مساء اليوم مع حادث غرق تعرض له شقيقين داخل إحدى البرك الزراعية بمحافظة المفرق في منطقة الباعج ،مما أدى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر (13) سنة وإصابة شقيقه بضيق في التنفس .

وأضافت إدارة الإعلام بان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقل وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الملك طلال العسكري ، والحالة العامة للإصابة متوسطة.