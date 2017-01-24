Menu
الثلاثاء 24 كانون الثاني 2017

تويترفيسبوكRSS

أرسل خبرا  اتصل بنا  من نحن

وفاة طفل وإصابة شقيقه اثر حادث غرق بالمفرق

وفاة طفل وإصابة شقيقه اثر حادث غرق بالمفرق
السبيل- صرحت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني بأن فرق الإسعاف و الإنقاذ في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مساء اليوم مع حادث غرق تعرض له شقيقين داخل إحدى البرك الزراعية بمحافظة المفرق في منطقة الباعج ،مما أدى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر (13) سنة وإصابة شقيقه بضيق في التنفس .
وأضافت إدارة الإعلام بان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقل وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الملك طلال العسكري ، والحالة العامة للإصابة متوسطة.وفاة طفل وإصابة شقيقة اثر حادث غرق في المفرق
صرحت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني بأن فرق الإسعاف و الإنقاذ في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مساء اليوم مع حادث غرق تعرض له شقيقين داخل إحدى البرك الزراعية بمحافظة المفرق في منطقة الباعج ،مما أدى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر (13) سنة وإصابة شقيقه بضيق في التنفس .
وأضافت إدارة الإعلام بان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقل وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الملك طلال العسكري ، والحالة العامة للإصابة متوسطة. 

إضافة تعليق

0

التعليقات

  • لا توجد تعليقات
عد إلى الأعلى