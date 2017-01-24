الكهرباء الأردنية: لم نرفع الأسعار

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جددت شركة الكهرباء الاردنية تأكيدها انه لا ارتفاع على اسعار الطاقة الكهربائية منذ بداية العام 2017 مشيرة الى ان تدني درجات الحرارة خلال فصل الشتاء ينعكس على قيم الفواتير.

السبيل - بتراجددت شركة الكهرباء الاردنية تأكيدها انه لا ارتفاع على اسعار الطاقة الكهربائية منذ بداية العام 2017 مشيرة الى ان تدني درجات الحرارة خلال فصل الشتاء ينعكس على قيم الفواتير.



ووفق مصدر مسؤول في الشركة فان قيم الفواتير ترتفع خلال فصل الشتاء خاصة خلال شهري كانون الاول وكانون الثاني، بسبب تدني درجات الحرارة بشكل كبير، واستخدام المستهلكين سخانات المياه الكهربائية، ومكيفات الهواء و الكهرباء لغايات التدفئة.



وبحسب الشركة فان الاجهزة المنزلية تستهلك خلال فصل الشتاء طاقة كهربائية اكبر للانارة، والغسالات الاوتوماتيكية، مهيبة بالمشتركين ضبط مكيفات الهواء لغايات التدفئة عند درجة 24 درجة مئوية لتلافي الاستهلاك المبالغ فيه.



وأشار المصدر الى ان مشتريات شركة الكهرباء الاردنية من الطاقة الكهربائية ارتفعت خلال شهري تشرين الثاني / كانون الاول الماضيين بمعدل 23 بالمئة جراء ارتفاع الاستهلاك من قبل المشتركين لجميع الاستخدامات.



وحول وجود عيوب فنية في العدادات الكهربائية اكد المصدر ان جميع العدادات قبل تركيبها تخضع لسلسلة من الاختبارات الفنية ومعايرة دقيقة ابتداء من عملية التصنيع وانتهاء بالتركيب عند المشتركين ، وان نسبة الخطأ في قراءة الاستهلاكات من الطاقة الكهربائية التي تمر في العداد شبه معدومة وتتم عملية ابراء جميع العدادات باشراف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.