الأمن: هذه تفاصيل حرق مواطن مركبته احتجاجاً على مخالفة

تعبيرية

Tweet



نفى مدير شرطة اربد العميد امجد خريسات قيام احد المواطنين بحرق مركبة خاصة/باص صغير احتجاجا على مخالفة سير حررت له.

السبيل - بترانفى مدير شرطة اربد العميد امجد خريسات قيام احد المواطنين بحرق مركبة خاصة/باص صغير احتجاجا على مخالفة سير حررت له.



واوضح خريسات ان الشخص يقوم بتحميل ركاب مقابل الاجرة على باص متسيوبيشي صغير بشكل مخالف للقانون مما استدعى تحرير مخالف سير له قام على اثرها بسكب مادة التنر على جزء صغير من الباص واحرق جزءا صغيرا من القشرة الخارجية"الدهان".



وبين ان الباص لم يتعرض لأي اضرار باستثناء حرق بسيط بالقشرة الخارجية مؤكدا انه لا تهاون في تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتصلة بالمخالفات المرورية ومنها العمل مقابل الاجر للمركبات الخصوصية.