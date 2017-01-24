طعنه ثم سقط المغدور على مدفأة وتفحم في الطفيلة

Tweet تمكنت الاجهزة الامنية من كشف جريمة قتل إثر متابعتها حادثة تفحم احد المواطنين داخل منزله، ووجود شبهة جنائية في الحادثة، وألقت القبض على الفاعل .



وذكرت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الامن العام أنه ومساء امس تبلغت غرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة محافظة الطفيلة باشتعال النيران بأحد المنازل في المحافظة، حيث تحركت على الفور مجموعات الدفاع المدني والمركز الأمني والبحث الجنائي والمختبر الجنائي للمكان.

وجرى اطفاء الحريق ليعثر بعد ذلك على جثة متفحمة تعود لمالك المنزل، وهو في العقد السادس من العمر، وجرى استدعاء الطبيب الشرعي، والمدعي العام للكشف على الجثة والذي امر بنقلها الى الطب الشرعي لتشريحها وتحديد سبب الوفاة.



واضافت إدارة الإعلام الأمني أنه اثر ورود التقارير الطبية من الطب الشرعي التي اكدت وجود شبهه جنائية في الحادثة، وان المتوفى قد تعرض للطعن بأداة حادة في منطقة الرقبة قبل وفاته، فشكل فريق تحقيقي خاص من البحث الجنائي ومديرية الشرطة لمتابعة الجريمة وتحديد الفاعل والقبض عليه .



وتابعت ادارة الاعلام الامني ان فريق التحقيق وبزمن قياسي تمكن صباح هذا اليوم من خلال ما تم جمعه من معلومات وتحريات من مسرح الجريمة وحول المغدور من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي في الجريمة الذي ألقي القبض عليه بعد البحث والتحري عنه، واعترف بالتحقيق معه بقيامه بطعن المغدور نتيجة خلافات حصلت بينهما اثناء وجوده داخل منزله، وان المغدور سقط على المدفأة؛ مما تسبب باشتعال المنزل، ولاذ بالفرار من المكان عند ذلك، وتم تحويل القضية للقضاء .