منخفض جوي وأمطار غزيرة الجمعة والسبت

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قال مدير عام دائرة الارصاد الجوية ان المملكة ستتأثر بمنخفض جوي من اصل قطبي اعتبارا من يوم الجمعة القادمة لتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتهطل الامطار، اضافة الى احتمالية هطول زخات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية .

السبيل - بتراقال مدير عام دائرة الارصاد الجوية ان المملكة ستتأثر بمنخفض جوي من اصل قطبي اعتبارا من يوم الجمعة القادمة لتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتهطل الامطار، اضافة الى احتمالية هطول زخات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية .



وبين سماوي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية أن الكتلة الهوائية شديدة البرودة التي سيبدأ تأثيرها على المملكة اعتبارا من ساعات مساء يوم الخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع بداية تدفق رياح شديدة البرودة نحو المملكة.



وقال انه اعتبارا من يوم الجمعة تعبر اجواء المملكة كتلة هوائية باردة جدا من أصل قطبي، مما يؤدي الى تدني درجات الحرارة وسقوط الأمطار والثلوج فوق المرتفعات الجبلية يومي الجمعة والسبت.



واضاف سماوي أن المنخفض الذي من المتوقع أن يبدأ تأثيره على المملكة يوم الجمعة يتشكل نتيجة تعمق المرتفع الجوي فوق اواسط وغرب اوروبا ووجود التيار الهوائي النفاث غرب اواسط اوروبا والذي يساعد في دفع الهواء البارد باتجاه منطقة شرق المتوسط وايضا مع تخلخل تيار الهواء النفاث المداري وتحركه اكثر الى جنوب المملكة ما يعني تأثر المملكة بالمنخفضات الجوية مجددا.



واشار إلى أن المنخفض المتوقع تأثيره على المملكة سيحمل معه أمطار الخير التي ستهطل على مناطق واسعة من المملكة مع احتمالية لهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية وتشكل الصقيع والأنجماد خلال الأيام التي تلي يوم الجمعة.



وأكد سماوي أن كوادر دائرة الارصاد الجوية تعمل على متابعة الحالة الجوية ساعة بساعة من خلال تحديثات النشرة الجوية، حرصا منها على تقديم المعلومة الدقيقة للأخوة المواطنين والجهات المختصة في الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات والاحتياطات المناسبة في حال كان هناك تأثير قوي للحالة الجوية المتوقعة نهاية هذا الأسبوع مثل التساقط الغزير للأمطار، تراكم الثلوج، الرياح القوية وحدوث الصقيع والانجماد وستقوم الدائرة بنشر التحذيرات بجميع الوسائل وفي الوقت المناسب.



وفي سياق متصل بين سماوي أن توقعات النماذج المناخية الفصلية "المركز الأوروبي، المركز الإيطالي، معهد الأبحاث المناخية الأمريكي وغيرها تشير الى احتمالية تحسن بمقدار 40 بالمئة على ارتفاع معدلات درجات الحرارة لأشهر شباط، اذار وايار من الموسم الحالي في الأردن بينما تشير هذه النماذج إلى أن الامطار ستكون حول معدلاتها العامة مع احتمالية ان تتحسن لتصبح اعلى قليلا من معدلاتها بمقدار 50 بالمئة في اغلب المناطق بأستثناء اجزاء من المناطق الشمالية والشمالية الشرقية.



وتشكل الأمطار التي تسقط على المملكة من بداية الموسم المطري "نهاية ايلول" ولنهاية اربعينية الشتاء اي نهاية كانون الثاني ما نسبته 56 بالمئة من الموسم المطري..كما وتشكل امطار المربعانية ما نسبته 30 بالمئة من مجموع الموسم المطري ، والتي بدأت مع الانقلاب الشتوي يوم الحادي والعشرون من كانون الثاني من العام الماضي وامطارها حتى هذا التاريخ لم تتجاوز المتوقع للمجاميع المطرية بل كانت امطارها دون معدل النسب المتوقعة وهي 30 بالمئة من مجموع الموسم المطري .



وبين انه وعلى الرغم من شح الأمطار في اربعينية الشتاء هذا الموسم يمكن القول ان الهطول المطري لتاريخه كان جيدا منذ بداية تسافط الأمطار وحتى تاريخه 22 كانون الثاني الحالي قد بلغت نسبة الأمطار التي هطلت على المملكة من بداية الموسم حتى هذا التاريخ كما يلي ( المناطق الشمالية 88 بالمئة أي حوالي 369 ملم ، المناطق الشرقية 4 بالمئة أي حوالي 39 ملم ، المناطق الوسطى الغربية 80 بالمئة أي حوالي 350ملم ، المناطق الوسطى الشرقية 67 بالمئة أي حوالي 85ملم، المناطق الغورية الشمالية 81 بالمئة أي حوالي 277ملم، المناطق الغورية الوسطى 62 بالمئة أي حوالي 174ملم، المناطق الغورية الجنوبية 44 بالمئة أي حوالي 32 ملم، المناطق الجنوبية العالية 57 بالمئة أي حوالي 141 ملم والمناطق الجنوبية الشرقية والعقبة 70 بالمئة أي حوالي 35 ملم.