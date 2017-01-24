الحنيفات: ما قاله خوري عن التصدير البحري عدم خبرة

السبيل- قال وزير الزراعة خالد الحنيفات إن ما قاله النائب طارق خوري خلال مناقشة الموازنة حول تغطية التصدير البحري للعراق ما نسبته 60% من صادراتنا البرية السابقة كلام غير دقيق، وينم على عدم خبرة.



وأضاف الحنيفات خلال حديثه لـ"حياة اف ام" اليوم الثلاثاء أن التصدير البحري للعراق يمر بمراحل، حيث تصل المنتجات الزراعية لموانئ الكويت، ومن ثم يتم نقلها ببرادات للعراق، وكل هذا يحتاج لكلفة مالية.



وأشار الحنيفات إلى أن الزراعة منحت المزارعين قروضاً بلا فوائد لدعمهم، إلى جانب إقرار رسوم ترخيض للعمالة الوافدة الذي سيخصص لدعم المزارعين، نافياً أن تكون هناك أية مناطق زراعية مشتركة بين الأردن والكيان الإسرائيلي، وأن الأردن يضطر للاستيراد من أو التصدير إلى الكيان الإسرائيلي، وهذا يأتي في سياق البحث عن أسواق بديلة.