قاتل الرقيب محمد الصقور في قبضة الأمن

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وجرى فور وقوع الحادثة اتخاذ إجراءات امنية وشرطية فورية لعزل المنطقة التي وقعت بها الحادثة، وتكثيف عمليات البحث والتحري عن المطلوب مطلق النار ومن معه، وبتنسيق امني مع مختلف الجهات الامنية الاخرى، لتحديد موقعه، وإلقاء القبض عليه. السبيل- أكدت إدارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام انه وعلى اثر حادثة استشهاد الرقيب محمد الصقور من مرتبات ادارة مكافحة المخدراتـ امس، اثناء تأديته واجبه خلال مداهمة امنية في محافظة الزرقاء.وجرى فور وقوع الحادثة اتخاذ إجراءات امنية وشرطية فورية لعزل المنطقة التي وقعت بها الحادثة، وتكثيف عمليات البحث والتحري عن المطلوب مطلق النار ومن معه، وبتنسيق امني مع مختلف الجهات الامنية الاخرى، لتحديد موقعه، وإلقاء القبض عليه.



وأكدت ادارة الاعلام الامني أنه اثر تلك الاجراءات وتضيق الخناق على ذلك المطلوب، ونتيجة التنسيق الامني اجبر ذلك المطلوب قبل قليل على تسليم نفسه لمديرية شرطة الزرقاء.

وجرى ضبط السلاح الناري المستخدم في الجريمة، وبوشرت التحقيقات معه ومع شخصين آخرين ألقي القبض عليهما امس اثناء حدوث المداهمة، تمهيدا لإحالتهم على القضاء لينالوا عقابهم الرادع .