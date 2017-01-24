استحداث تحويلة بديلة لموقع انهيار الجبل

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أوعز وزير الاشغال المهندس سامي هلسة لدى زيارته صباح اليوم موقع انهيار جبل كبير في منطقة سيل الزرقاء بالقرب من المحطة الامنية على طريق عمان اربد باستحداث تحويلة بديلة خلال 48 ساعة لغاية استمرارية حركة السير .

السبيل - بتراأوعز وزير الاشغال المهندس سامي هلسة لدى زيارته صباح اليوم موقع انهيار جبل كبير في منطقة سيل الزرقاء بالقرب من المحطة الامنية على طريق عمان اربد باستحداث تحويلة بديلة خلال 48 ساعة لغاية استمرارية حركة السير .



وقال المهندس هلسة بحضور محافظ جرش قاسم مهيدات، انه سيتم التعامل مع مشكلة انهيار الجبل من خلال محورين الاول سريع باستحداث تحويلة بديلة خلال 48 ساعة بهدف استمرار حركة السير على هذا الطريق الرئيسي، والمحور الاخر بالتعامل مع الانهيار منذ اللحظة؛ اذ بدأت دراسة الاسباب التي ادت الى هذا الانهيار وامتداده الذي من المرجح انه توقف، وبالتالي سيتم ازالة الاتربة والصخور التي انهارت على الشارع بالسرعة الممكنة ليعاد فتح الشارع خلال فترة قريبة جدا.