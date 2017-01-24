طقس جاف وبارد اليوم

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السبيل- توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي نهار اليوم، لتتجاوز مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، بحسب موقع "طقس العرب". السبيل- توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي نهار اليوم، لتتجاوز مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، بحسب موقع "طقس العرب".

ويكون الطقس جافاً وبارداً نسبياً عموماً، وتظهر كميات من السُحُب العالية، والرياح جنوبية شرقية، مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار في السهول الشرقية والشمالية، وفي خليج العقبة، تكون شمالية خفيفة السرعة.

وفي ساعات الليل ترتفع درجات الحرارة قليلاً مُقارنة بالليالي الماضية، مع ظهور كميات كبيرة من السُحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السُرعة، تنشط أحياناً.

وتوقع "طقس العرب" أن توالي درجات الحرارة نهار غد ارتفاعها، لتتجاوز مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية.

وتكون الأجواء غائمة بسُحب متوسطة وعالية، ويُحتمل هُطول زخات محليّة وخفيفة من المطر في مناطق متفرقة ومحدودة من المملكة. وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة السرعة.

