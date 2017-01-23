استشهاد أحد أفراد مكافحة المخدرات في عملية أمنية بالزرقاء
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وقالت إدارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام، إن مرتبات إدارة مكافحة المخدرات، ومن خلال تتبعهم لاحد المطلوبين الخطرين في محافظة الزرقاء من اجل القاء القبض عليه، وردت اليهم معلومات حول تواجده في احدى الحدائق بمنطقة حي الزواهرة حيث توجهت قوة امنية من مرتبات الادارة من اجل القاء القبض عليه.
واضافت ادارة الاعلام الامني انه فور وصول القوة وعند محاولتهم القاء القبض على الشخص المطلوب ومن معه، بادرهم فور مشاهدته لهم باطلاق عيارات نارية من سلاح بحوزته، ما ادى الى اصابة احد افراد القوة من مرتبات ادارة مكافحة المخدرات واستشهاده، ولاذ المطلوب بالفرار وبوشرت التحقيقات والتحريات للبحث عنه والقاء القبض عليه.
واضافت ادارة الاعلام الامني انه فور وصول القوة وعند محاولتهم القاء القبض على الشخص المطلوب ومن معه، بادرهم فور مشاهدته لهم باطلاق عيارات نارية من سلاح بحوزته، ما ادى الى اصابة احد افراد القوة من مرتبات ادارة مكافحة المخدرات واستشهاده، ولاذ المطلوب بالفرار وبوشرت التحقيقات والتحريات للبحث عنه والقاء القبض عليه.
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