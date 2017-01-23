لجنة لدراسة الأسباب الجيولوجية لانهيار أبنية الجوفة

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السبيل- (بترا)-قررت نقابة الجيولوجيين تشكيل لجنة لدراسة الاسباب الجيولوجية لانهيار ابنية في منطقة جبل الجوفة.

وقال نقيب الجيولوجيين صخر النسور في تصريح صحفي اليوم الاثنين ، ان اللجنة سوف تبحث فيما اذا كانت هناك عوامل جيولوجية تساعد على تفسير اسباب انهيار الابنية، خاصة في ظل وجود شقوق في التكوين الجيولوجي للمنطقة.



واضاف ان اللجنة ستعد تقريرا فنيا حول انهيار الابنية والوضع الجيولوجي للمنطقة وستقوم برفعه الى الجهات المعنية مشيرا الى ان اللجنة ستستخدم في اجراء الدراسة تقنيات الاستشعار عن بعد والصور الجوية لتحديد مستوى الميلان وطبيعة الصخور واعمارها وتراكيبها للوصول الى تفسير علمي يساعد على معرفة الاسباب ووضع المقترحات لتجنب تكرار الانهيارات.



ودعا النسور الى اجراء دراسة شمولية للمناطق السكنية المشابهة لجبل الجوفة من خلال الجمعية العلمية الملكية وبمشاركة مختصين من مختلف الاختصاصات ذات العلاقة.



وبين ان النقابة شاركت في الكشف على موقع انهيار الابنية ضمن الفريق الذي شكلته وزارة الداخلية ومحافظة العاصمة.



واكد النسور ان حادثة الجوفة تستوجب دراسة جميع المواقع المشابهة لموقع انهيار الابنية، وان ما جرى علق الجرس بضرورة الوضع بعين الاعتبار اسوأ الاحتمالات، وبضرورة تضافر كافة جهود المؤسسات العامة والخاصة لتجنب حدوث "ما لا تحمد عقباه".



ولفت ان المملكة تقع في منطقة معرضة للهزات الارضية خاصة في منطقة البحر الميت ووادي عربة، وان ذلك يستوجب استراتيجية شاملة للتعامل مع الابنية المعرضة للانهيار.



وشدد على اهمية عمل الجيولوجيين ووجودهم في المؤسسات ذات العلاقة مثل امانة عمان والبلديات والاشغال العامة لتقديم الرأي والمشورة عند اقامة المشاريع بمختلف انواعها، مستشهدا بالتجربة الناجحة للجيولوجيين العاملين في وزارة المياه والري في مجال مراقبة الاحواض المائية والسدود والابار.

