شاب يقرأ فاتحته على 45 فتاة .. والسبب؟ (فيديو)

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قال رائد سمور خبير أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية أن شاباً قرأ فاتحته على 45 فتاة في الأردن خلال أربعة شهور قبل أن تلقي الجرائم الالكترونية القبض عليه بعد شكاوى متكررة من الفتيات بأنه قام "بالنصب عليهن".

السبيل - مؤمنة معاليقال رائد سمور خبير أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية أن شاباً قرأ فاتحته على 45 فتاة في الأردن خلال أربعة شهور قبل أن تلقي الجرائم الالكترونية القبض عليه بعد شكاوى متكررة من الفتيات بأنه قام "بالنصب عليهن".



وأضاف سمور خلال حديثه لـ"حسنى اف ام" اليوم الإثنين أن الشاب كان يمتلك مركبة فارهة ويبدو عليه صاحب مال، وكان يتعرف على ضحاياه عبر الانترنت ثم يقوم بزيارة العائلة وقراءة الفاتحة، وبعد ذلك يدعي أن الضريبة تتحفظ على أمواله لتقوم "الخطيبة" بمساعدته وإعطاءه مبالغ مالية ومن ثم يختفي.



ونبه سمور الفتيات إلى عدم الثقة بعالم السوشال ميديا والأشخاص الذين يعترضون طريقهن داخل هذا العالم الذي وصفه بأنه عالم "مدان حتى لو ثبتت براءته".



