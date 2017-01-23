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الإثننين 23 كانون الثاني 2017

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بماذا علق المومني على استقالة هليل؟(فيديو)

بماذا علق المومني على استقالة هليل؟(فيديو)
السبيل - مؤمنة معالي 

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الإستقالة هي سمة من سمات العمل العام، هناك من يدخل إليه وهناك من يخرج منه.

وأضاف المومني خلال حديثه لـ"التلفزيون الأردني" مساء الأحد أن الأردن دولة منفتحة وديمقراطية والمسؤول يقول رأيه ويعبر عن اجتهاده..

وعن العلاقات الخليجية الأردنية قال المومنيأن العلاقة الأردنية الخليجية باتت أنموذجاً في العلاقات العربية البينية، وهناك احترام كبير للمملكة ودائما نسمع منهم كل الكلام الذي يعبر عن كل العمق في العلاقة ونحن نحترمهم ونقدر دورهم ونؤكد على أننا نتمتع بعلاقات متميزة مع دول الخليج وعلى كافة الصعد.





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