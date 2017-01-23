هذه تفاصيل تقييد "الواتس" والماسنجر" باشتراك شهري

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قال المهندس نادر الذنيبات أمين عام وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تتجه لحظر الإتصالات الدولية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي كالواتس آب، والماسنجر فيسبوك، والفايبر، وفي حال رغب المواطن باستخدامها فإن عليه دفع رسوم شهري يقدر بـدينارين لإتاحة الخدمة. السبيل - مؤمنة معاليقال المهندس نادر الذنيبات أمين عام وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تتجه لحظر الإتصالات الدولية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي كالواتس آب، والماسنجر فيسبوك، والفايبر، وفي حال رغب المواطن باستخدامها فإن عليه دفع رسوم شهري يقدر بـدينارين لإتاحة الخدمة.



وأضاف الذنيبات خلال حديثه لـ"حياة اف ام" اليوم الإثنين أن التطبيقات ستبقى مفتوحة دون اشتراك إلزامي لكن خدمة الإتصالات الدولية هي التي ستحجب.



وبحسب الذنيبات فإن هذا القرار لم يقر بعد ولا يزال قيد الدراسة.