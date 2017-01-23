ارتفاع على درجات الحرارة اليوم

تميل درجات الحرارة نهار اليوم إلى الارتفاع القليل، لتساوي مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام.وبحسب موقع طقس العرب، تكون الأجواء غالباً صافية وباردة في الجبال، وبشكل نسبيّ في بقية المناطق، كما يطرأ انخفاض ملموس على نسب الرطوبة في الأجواء حيث تكون جافة بشكل لافت، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، مُعتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.فيما تسود أجواء باردة بوجهٍ عام، وبشكل لافت في البادية والسهول الشرقية ليلاً، مع استمرار ظهور السُحب العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السُرعة تنشط أحياناً، وتزيد من الاحساس بالبرودة بشكل إضافي.وتوقع "طقس العرب"، أن توالي درجات الحرارة نهار غد ارتفاعها التدريجي، لتتجاوز مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويبقى الطقس جافاً بشكل لافت، وبارداً نسبياً عموماً. وتكون الرياح جنوبية شرقية، مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار في السهول الشرقية والشمالية، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.