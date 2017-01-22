الأمير علي ينقل رسالة من الملك إلى أمير الكويت

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استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في قصر بيان، اليوم الأحد، الأمير علي بن الحسين الذي نقل لأمير الكويت رسالة شفوية من الملك عبدالله الثاني، تتعلق بالعلاقات الأخوية المتينة والراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

السبيل - بترااستقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في قصر بيان، اليوم الأحد، الأمير علي بن الحسين الذي نقل لأمير الكويت رسالة شفوية من الملك عبدالله الثاني، تتعلق بالعلاقات الأخوية المتينة والراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وتضمنت الرسالة تأكيد حرص الملك عبدالله الثاني على مواصلة التنسيق، والتشاور مع أخيه أمير دولة الكويت، حول مختلف القضايا العربية والإقليمية بما يعزز من مسيرة التضامن، والتعاون العربي والإسلامي، والقدرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تمر بها الأمة وخدمة قضاياها العادلة.



كما نقل الأمير علي بن الحسين تحيات الملك عبد الله الثاني إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتمنيات الملك عبد الله الثاني لدولة الكويت الشقيقة، بقيادة سموه الحكيمة المزيد من التقدم والازدهار.



وحمّل أمير دولة الكويت الأمير علي بن الحسين تحياته إلى الملك عبدالله الثاني، وتمنياته للشعب الأردني بالتقدم والرفاه.