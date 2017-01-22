"الأوقاف" تلغي رسوم تسجيل الحج وتفتح باب التسجيل غداً

Tweet السبيل- أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية فتح باب التسجيل الأولي لأداء فريضة الحج لموسم الحج المقبل للعام 1438 هـ .



وقالت الوزارة ان وزير الاوقاف الدكتور وائل عربيات قرر فتح باب التسجيل اعتبارا من غد الاثنين الموافق 23/1/2016 حتى يوم الاحد الموافق 12/2/2016 حتى يتمكن كل من يرغب في التسجيل بالشكل الصحيح.



وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن التسجيل سيكون من خلال الموقع الالكتروني الخاص بدائرة الحج والعمرة للأردنيين الذين لم يؤدوا فريضة الحج سابقا وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة الراغبين في أداء فريضة الحج.



وسيبدأ التسجيل على الموقع الالكتروني https://hajj.gov.jo) على مدار الساعة، وحتى انتهاء المدة المحددة أعلاه.



وبينت الوزارة ان التسجيل لهذا العام سيكون مجانا، حيث تم التنسيب لمجلس الاوقاف بإلغاء رسوم التسجيل البالغة خمسة دنانير، وبدوره وافق على ذلك.



واكدت الوزارة ان قرار فتح باب التسجيل الاولي في هذا الوقت جاء لتفادي اي معيقات واختلالات قد تحدث وتؤدي إلى تأخير إجراءات ومعاملات الحجاج الالكترونية.