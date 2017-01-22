عامل وطن يعثر على لقيط داخل حاوية قمامة بالزرقاء

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قال شهود عيان إن عامل وطن عثر على لقيط حديث الولادة داخل حاوية قمامة في منطقة شومر بمحافظة الزرقاء صباح اليوم الاحد، ملفوفاً بقماش ابيض. الزرقاء - علاء الذيبقال شهود عيان إن عامل وطن عثر على لقيط حديث الولادة داخل حاوية قمامة في منطقة شومر بمحافظة الزرقاء صباح اليوم الاحد، ملفوفاً بقماش ابيض.



وأضاف الشهود خلال حديثهم لـ"السبيل" ان العامل قام فوراً بالتقاطه ، وذهب به الى المستشفى على الفور.





بدوره اكد مصدر امني لـ"السبيل" ان عامل نظافة عثر على طفل "ذكر" حديث الولادة في حديقة الملكة نور ، وتم نقله الى مستشفى الامير فيصل وحالته العامه حسنه.



وأضاف المصدر ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقاً بالموضوع.



