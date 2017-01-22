فرص عمل في مجال التكنولوجيا في سلطنة عمان

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السبيل- أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل في إحدى الشركات الخاصة في سلطنة عمان.

و أشارت الوزارة في البيان الصادر عنها اليوم أنه تتوفر فرص العمل التالية: اخصائي معايير وسياسات البيانات المكانية، فني برامج و تطبيقات، محلل إجراءات (Business Analyst)، محلل قواعد بيانات جغرافية، مبرمج انظمة معلومات جغرافية، محلل بيانات/نظم معلومات.



و ذكرت الوزارة أن المقبولين سيحصولون على سكن و تذاكر سفر و تأمين صحي.



و طلبت الوزارة من الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف ارسال سيرهم الذاتية على العنوان الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

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