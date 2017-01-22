استمرار الأجواء الباردة بأغلب مناطق المملكة

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السبيل- تبقى درجات الحرارة نهار اليوم دون مُعدلاتها نسبة لهذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين. السبيل- تبقى درجات الحرارة نهار اليوم دون مُعدلاتها نسبة لهذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين.

وأوضح موقع طقس العرب، أن الطقس يكون ضبابيا صباحا في السهول الشرقية وجبال الشراه، وتستمر الأجواء باردة في عموم المناطق، كما تغطي سماء المملكة كميات من السحب العالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة. في حين، تسود أجواء باردة في عموم المناطق ليلا، وبشكل لافت في البادية والسهول الشرقية، حيث تكون الحرارة حول إلى أقل من الصفر المئوي في تلك المناطق، كما يستمر ظهور السحب العالية في عموم المناطق. وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات، تتحول مع ساعات الليل المتأخر إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتوقع "طقس العرب" أن تميل درجات الحرارة نهار غد إلى الارتفاع القليل، لتقترب من مُعدلاتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام، وتكون الأجواء غالبا صافية وباردة في الجبال، وبشكل نسبيّ في بقية المناطق، كما يطرأ انخفاض ملموس على نسب الرطوبة في الأجواء.

