أمانة عمان: البنايات المنهارة بالجوفة مخالفة

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قال مدير دائرة الرقابة والإعمار بأمانة عمان الكبرى المهندس رائد حدادين أن البنايات المنهارة في مخيم الجوفة كانت مخالفة لقانون التنظيم، مشيراً إلى أنها مرخصة لثلاث طوابق فقط، وعدد طوابق البناء المنهار 6 طوابق، والبناء الآخر 5 طوابق.

السبيل - مؤمنة معاليقال مدير دائرة الرقابة والإعمار بأمانة عمان الكبرى المهندس رائد حدادين أن البنايات المنهارة في مخيم الجوفة كانت مخالفة لقانون التنظيم، مشيراً إلى أنها مرخصة لثلاث طوابق فقط، وعدد طوابق البناء المنهار 6 طوابق، والبناء الآخر 5 طوابق.



وأضاف حدادين خلال حديثه لـ"حسنى اف ام" اليوم السبت أن الأمانة وبالتعاون مع كوادر الدفاع المدني تمكنت من التعامل مع البلاغ الذي ورد بوجود تشققات كبيرة في البناء وتم إخلاء البنايات وبنايات أخرى مجاورة احترازياً ولم تسجل أية إصابات بشرية، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع الحادثة بناء على التعليمات الملكية.