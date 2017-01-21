الأردن يدخل 14 مصابًا بتفجير الرقبان لعلاجهم

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أعلن مصدر عسكري اردني انه تم ادخال 14 جريحا الى الاراضي الاردنية، لمعالجتهم في المركز الصحي في الجانب الاردني؛ جراء الانفجار الذي وقع اليوم السبت في مخيم الرقبان داخل الجانب السوري .

السبيل - بتراأعلن مصدر عسكري اردني انه تم ادخال 14 جريحا الى الاراضي الاردنية، لمعالجتهم في المركز الصحي في الجانب الاردني؛ جراء الانفجار الذي وقع اليوم السبت في مخيم الرقبان داخل الجانب السوري .



وذكر المصدر ان الانفجار نجم عن تفجير سيارة شحن صغيرة داخل المخيم .



واستبعد المصدر وجود ضحايا اردنيين جراء التفجير؛ لعدم وجود الطواقم الاردنية التي تقوم بتوزيع المواد الغذائية والطبية بشكل دوري داخل المخيم .