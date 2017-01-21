الأمن: هذا ما يتوجب فعله لو تم إيقافك من قبل أشخاص"بالزي المدني"

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السبيل - اشتكى مواطنون من قيام أشخاص بانتحال صفة رجال الأمن، أو مكافحة المخدرات، ويحملون أجهزة لاسلكية، ويرتدون الزي المدني بتوقيف سيارات المواطنين في مناطق غير مكتظة بالمارة، ومصادرة ما بحوزة السائقين.



وذكر مواطنون لـ"حسنى اف ام" أن هؤلاء الأشخاص يتعمدون إيقاف مركبات "توزيع البضائع"، وأصحاب المهن ذات الغلة اليومية.



مصدر أمني صرح للإذاعة أنه يتوجب على المواطنين الذين يتعرضون لمثل هؤلاء الأشخاص: عدم الترجل من المركبة، وإغلاق النوافد والأقفال، والطلب إليهم إبراز اثباتاتهم التي تكون على شكل هوية جلدية، بالإضافة إلى شهادة التعيين، وفي حال عدم الاقتناع بالإثباتات يجب على المواطن الاتصال بـ911، وابلاغهم بالأمر، واتباع التعليمات.



وأضاف المصدر أنه وفي حال تم إيقاف المواطن في مكان موحش، وغير مأهول بالسكان، عليه طلب الذهاب إلى أقرب مركز أمني للتحقق، كما عليه التدقيق في ملامح الأشخاص، ونوعية المركبة، وشكلها ولونها، وحفظ هذه المعلومات للاستفادة منها في القبض على المحتالين.

