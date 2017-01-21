كيف استقبل مواطنون خطبة هليل؟

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السبيل - علق العديد من المواطنين على الخطبة التي وجهها قاضي القضاة الدكتور أحمد هليل خلاله ندائه أمراء وحكام الدول الخليجية دعم الأردن ماليا، للخروج من أزمته الاقتصادية الراهنة، محذرا من أن عواقب ضعف الأردن ستكون وخيمة على دول المنطقة.

وأضاف هليل خلال خطبة الجمعة التي ألقاها أمس في مسجد الملك الحسين بن طلال: "إخوانكم في الأردن لكم سند وظهير وعون ونصير وظهركم، لقد ضاقت بإخوانكم الأردنيين الأمور، فحذار ثم حذار أن يضعف الأردن والأمور أخطر من أن توصف".



آلاف التغريدات عبر تويتر علق أصحابها على مناشدة هليل الخليج بتقديم الدعم المادي للأردن، حيث علقت مغردة من السعودية تحت اسم "تهاني السالم" بالقول: "خلاص طفرنا ما عاد عندنا فلوس".



أحد الناشطين غرد قائلاً: "اعتقد ان الاردن برجالها وتاريخها القوي ما تحتاج نقود من الخليج أو من أي أحد".



أما عبد الله السليماني فقال: "عم يجب دعم الأردن فهو بلد سني موارده ضعيفة، ومستهدف في اقتصاده ومحاولة اخضاعه من قبل جيرانه وأعدائه من شيعة سوريا والعراق وايران".



حسام غرد قائلاً: "أرجو ألا يتم إرسال أموال لأنها ستسرق، دور يا هليل على اللي خصخص الشركات ونهب البلد، اقلك دور ع الكردي وجماعته".



مغرد آخر علق قائلاً: "هم مش قالوا ممنوع التسول في المساجد؟ والا هذا لا ينطبق عليهم؟".



مغرد يحمل اسم د. موسى الجماز غرد وقال: "طهروا حكومات الفساد لديكم ستجدون من يدعمكم".



مواطن قال معلقاً: "بدل ما تطلب من الخليج فلوس احكي عن المصاري يالي بتروح ما بتعرف وين".



الدكتور ابراهيم المنسي علق قائلاً: "خطبة أحمد هليل تظهر بأن البلد ينهار، وهذا استخدام سيئ للمنبر، ويعزز تشويه اقتصاد البلد، ويعمق فقدان ثقة الشارع بوطنه ويعزز تجميد الاردني لماله وعدم المخاطرة به ويدفع بمن بقي من مستثمرين الهروب".



مواطن رمز لاسمه بـ"جو تان" اعتبر الخطبة إساءة للأردنيين، وقال: "الاردن فيها ما فيها من الخيرات، وخطبتك هذه إهانة لكل مواطن اردني".



سمر عبد الخالق تساءلت عن مصير ذهب عجلون، وقالت: "وين جرار الذهب اللي لقيتوها قبل سنتين، وحكوا إنها بتعيش الاْردن وأهلها برفاهية لسنين عديدة؟!.. الأردن أغنى من دول الخليج بس الحرامية اللي فيه كتير".



