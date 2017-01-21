8 قتلى بانفجار الركبان على الحدود الأردنية
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وذكرت وكالة الانباء الفرنسية أن التفجير تم بواسطة سيارة مفخخة وإنه استهدف حاجزا لما يُعرف بـ"جيش العشائر"، المكلف بحماية المخيم في الداخل السوري، مشيرةً إلى سقوط العشرات بين قتلى وجرحى.
ونقلت "الجزيرة" عن مصدر من داخل الركبان تأكيده أن جميع المستهدفين في الانفجار من المدنيين، وتم إسعاف الجرحى إلى داخل الأراضي الأردنية.
وذكر المصدر أن سيارة مفخخة كانت داخل سوق المخيم انفجرت صباح اليوم ولم تتضح هوية منفذي الهجوم.
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