إحباط تهريب مخدرات بطريقة محترفة (صور)

Tweet أحبطت إدارة مكافحة المخدرات تهريب نصف مليون حبة مخدرة في قضيتين منفصلتين، وضبطت كافة المتورطين.



وقالت ادارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام، من خلال بيان وصل "السبيل" نسخة منه اليوم السبت، إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تتبعوا منذ فترة معلومات حول نية عدد من الاشخاص تجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، تمهيدًا لتهريبها الى احدى الدول، وباشروا بجمع المعلومات حول عدد من المشتبه بهم في تلك القضية؛ من اجل التأكد من المعلومات؛ وتحديد مكان تخزين المواد المخدرة؛ وطريقة تهريبها؛ وإلقاء القبض على المتورطين.

واضافت ادارة الاعلام الامني أنه ومن خلال التحقيقات، وما تم من اعمال مراقبة ورصد للمشتبه بهم وتحركاتهم، تمكن فريق التحقيق المتابع للقضية من تأكيد حيازة اولئك الاشخاص لكميات من الحبوب المخدرة، وتخزينها في احد المستودعات في محافظة اربد؛ فجرى على الفور مداهمة المستودع، وضُبط داخله كمية من الجالونات البلاستيكية التي عثر بداخلها بعد تفتيشها على 350 الف حبة مخدرة، أُخفيت بطريقة فنية داخلها .

وتابعت ادارة الاعلام الامني أنه باستكمال التحقيقات، ألقي القبض على سبعة اشخاص خمسة منهم من جنسية عربية تورطوا جميعا في تلك القضية، وأحيلوا على المدعي عام محكمة امن الدولة لإنهاء التحقيق معهم .

وفي قضية اخرى، قالت ادارة الاعلام الامني إن فريقًا من إدارة مكافحة المخدرات تولى متابعة ورصد ومراقبة احد الاشخاص الذي وردت معلومات حول امتلاكه كمية من الحبوب المخدرة التي ينوي تهريبها إلى خارج المملكة.

وتمكنوا من خلال تلك التحقيقات من تحديد الطريقة التي ينوي تهريب المواد المخدرة بها عن طريق تسليمها إلى أحد سائقي مركبات الشحن، ومن ثم تهريبها داخل تلك المركبة بعد إخفائها فيها .

واشارت ادارة الاعلام الامني إلى أن فريق التحقيق تمكن من تحديد مكان ووقت تسليم المشتبه به المواد المخدرة إلى سائق المركبة في احدى مناطق شرق العاصمة، وجرى متابعته في الوقت المحدد للتسليم، وتمت مداهمته عند وصوله، وألقي القبض عليه وعلى مستلم المواد المخدرة، وضبط 150 الف حبة مخدرة بحوزتهما، وأحيلت القضية على محكمة أمن الدولة .

هذا وتؤكد ادارة الاعلام الامني ان ادارة مكافحة المخدرات تعاملت منذ بداية هذا العام، ولغاية اليوم مع 759 قضية، منها 134 قضية اتجار وترويج، و 625 قضية حيازة وتعاط، وتمكنت خلالها من إلقاء القبض على 1167 شخصا، منهم 267 شخصا بقضايا الاتجار والترويج.

وضُبط خلال تلك القضايا مليونان و781 الف حبة مخدرة مختلفة الانواع، اضافة الى 127 كغم من مادة الحشيش المخدر، و17 كغم من مادة الحشيش الصناعي الجوكر، و11 الف كيس معبأ بذات المادة، و2 كغم من مادة المارجوانا المخدرة .