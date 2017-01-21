يزن عبده: الطفل يكتسب "العصبية" من سلوك والديه

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قال د.يزن عبده المستشار التربوي والأسري إن كثيراً من الآباء يشكون من سلوك الطفل العصبي، وعند دراسة الحالة يظهر غالباً أن سلوك الطفل مكتسب من أحد والديه أو كليهما عندما يعبرون بطريقة عصبية أمامه، موجهاً الآباء لعدم الانفعال أمام الأطفال، ومحاولة نقاش القضايا مع بعضهما في مكان بعيد عن مسامع وأعين أبنائهم.

السبيل - مؤمنة معاليقال د.يزن عبده المستشار التربوي والأسري إن كثيراً من الآباء يشكون من سلوك الطفل العصبي، وعند دراسة الحالة يظهر غالباً أن سلوك الطفل مكتسب من أحد والديه أو كليهما عندما يعبرون بطريقة عصبية أمامه، موجهاً الآباء لعدم الانفعال أمام الأطفال، ومحاولة نقاش القضايا مع بعضهما في مكان بعيد عن مسامع وأعين أبنائهم.



وأضاف عبده خلال حديثه لـ"رؤيا" أن العصبية سلوك خطير ينعكس على الحياة الزوجية بشكل سلبي، ولذلك على كل طرف أن يتفهم انفعال الطرف الآخر، وأن يتجنب النقاش معه في الأوقات غير المناسبة، وأن يثني عليه عندما يتفهم الأمور بروية.



وأشار عبده إلى أن "العصبية" قد توصل الزوجين لمرحلة الطلاق البارد، موجهاً الطرفين للنظر إلى إيجابيات الطرف الآخر، والحوار الجاد لمعرفة أسباب العصبية والسعي لتجنبها والتخفيف منها، كما أن على الرجل تفهم وجود مرأة عاملة في المنزل كونها تحمل عبئاً كبيراً لما عليها من واجبات خارج وداخل المنزل، مشيراً إلى أن المرأة العامة تحتاج لمراعاة وتفهم من قبل زوجها بشكل أكبر، موصياً العاملات بإعطاء أنفسهن ساعة من الوقت يومياً للتفرغ الذاتي، وعدم القيام بأي واجبات تجاه الأسرة أو العمل أو الأولاد بل هي ساعة فراغ للمرأة من أجل استعادة النشاط، والقدرة على المواصلة.