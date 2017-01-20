ممدوح العبادي: القنوات الدينية سبب ''العلة'' (فيديو)

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السبيل - وصف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي القنوات الدينية بـ"سبب العلة" في رده على سؤال يقول "صحيح أم غير صحيح أن القنوات الدينية الفضائية تنتج الكثير من المتطرفين" مجيباً بـ"صحيح".



وفي تقييمه لدخول الإسلاميين لمجلس النواب قال العبادي: "الإسلاميون حزب منظم وجاد وأنا عاشرتهم في أكثر من مجلس نواب، وهم إضافة نوعية للبرلمان".



وقال العبادي إن أمانة عمان "تتعرض لانهيار" في الوضع الراهن بسبب تغير السياسات وتعاقب الإدارات والديون المتراكمة عليها بمبلغ يقدر بـ400 مليون دينار، وقال: "لم أقتنع يوماً بالباص السريع" واصفاً أن المشروع لا يزال قيد الإنشاء منذ عشر سنوات.