ممدوح العبادي: القنوات الدينية سبب ''العلة'' (فيديو)
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وفي تقييمه لدخول الإسلاميين لمجلس النواب قال العبادي: "الإسلاميون حزب منظم وجاد وأنا عاشرتهم في أكثر من مجلس نواب، وهم إضافة نوعية للبرلمان".
وقال العبادي إن أمانة عمان "تتعرض لانهيار" في الوضع الراهن بسبب تغير السياسات وتعاقب الإدارات والديون المتراكمة عليها بمبلغ يقدر بـ400 مليون دينار، وقال: "لم أقتنع يوماً بالباص السريع" واصفاً أن المشروع لا يزال قيد الإنشاء منذ عشر سنوات.
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