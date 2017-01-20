وقفة في جرش للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي

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نظّم عددٌ من شباب عشيرة العتوم عقب صلاة الجمعة وقفةً تضامنيةً أمام مسجد النّور في بلدة سوف عبّروا فيها عن احتجاجهم على اعتقال اللواء المتقاعد محمد عبد الكريم العتوم. جرش- نصر العتومنظّم عددٌ من شباب عشيرة العتوم عقب صلاة الجمعة وقفةً تضامنيةً أمام مسجد النّور في بلدة سوف عبّروا فيها عن احتجاجهم على اعتقال اللواء المتقاعد محمد عبد الكريم العتوم.

وشارك في الوقفة عدد من الضبّاط العسكريين المتقاعدين وناشطون حراكيّون وحزبيّون من مختلف محافظات المملكة .

وطالب المتحدّثون الحكومةَ بالإفراج الفوري عن العتوم وكافة معتقلي الرأي.

النائب هدى العتوم قالت لـ''السبيل'': ما زلنا نقول للحكومة أنّ هؤلاء المعتقلين هم أبناء الوطن وهم أحرار الوطن، هؤلاء هم الصوت الحر ليس مكانهم السجن بل إنّ السجن هو مكان الفاسد، نحن لا نملك إلا ثمن أكفاننا وقبورنا في هذا الوطن بينما الفاسدون ينهبون الوطن ويرحلون إلى الخارج.



وبينت العتوم ''ما نراه بشكل مؤسف أنّ الشريف وصاحب الرأي الحر هو الذي يُحاسَب بينما يبقى الفاسد حرّاً طليقاً، وأضافت " إنّ جملة الاعتقالات لم تكن على بصيرة ، ونقول للحكومة : لقد آن الأوان أن تسمع الرسالة التي يبثّها الناس بأنّ الناس قد سئموا هذه التوجهات وسئموا هذه الطروحات وسئموا من هذه الطريقة في معالجة الأحداث كلما حدث حادث".

من جانبه قال النائب الأسبق الشيخ سليمان السعد " نرفض توقيف معتقلي الرأي في الأردن ونطالب بالإفراج الفوري عنهم ، وأستغرب أن يُحاكم اللواء المتقاعد محمد العتوم وبقية معتقلي الرأي أمام محاكم عسكرية فهذا مخالف للقانون والدستور لأنّ هؤلاء معتقلي رأي " .

وألقى عددٌ من تيّار المتقاعدين العسكريين أبرزهم خالد المجالي وعلي الحباشنة كلماتٍ طالبوا فيها بملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم واسترداد ثروات البلاد المنهوبة.