اخلاء 35 أسرة جديدة من عمارات سكنية بالجوفة

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اخلت وزارة التنمية الاجتماعية مساء اليوم الجمعة 35 اسرة جديدة من عمارات سكنية مجاورة في منطقة انهيار لثلاث عمارات في منطقة الجوفة.

السبيل- (بترا)اخلت وزارة التنمية الاجتماعية مساء اليوم الجمعة 35 اسرة جديدة من عمارات سكنية مجاورة في منطقة انهيار لثلاث عمارات في منطقة الجوفة.

وقال وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه تم مساء اليوم الجمعة اخلاء 35 اسرة جديدة من عمارات سكنية مجاورة في منطقة انهيار الثلاث عمارات تحسبا من خطر انهيارها .



واضاف الوزير ان فرق وكوادر مختصة اسندت لها الوزارة صباح اليوم الجمعة تقييم منطقة انهيار العمارات الثلاث واظهرت نتائج التقييم وجود خطورة في المنطقة من انهيارات مبان سكنية اخرى .



وبين الوزير ان الوزارة سارعت الى ايواء الـ 35 اسرة في اماكن سكن كريمة تليق بهم .



واضاف في سياق المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بادرت منظمة "كير " مشكورة بتقديم الدعم المالي لجميع الاسر المتضررة بمبلغ 32 الف دينار.

