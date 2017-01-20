بالفيديو.. هليل: حذار ممن يدعون إلى الخروج إلى الشوارع

وخاطب هليل قادة ملوك وأمراء الخليج وحكام وحكمائها، ونحن نقدر لهم مواقفنا التي وقفوها معنا على طول الأيام وأقولها لكم بكل احترام وتقدير، لقد "بلغ السيل الزبى أخوانكم في الأردن ضاقت الأخطار حولهم واشتدت".وحذر هليل من ما أسماه اختراق الوطن، وقال "إذا اخترق الوطن وإذا ساد من يدعون إلى المظاهرات والمسيرات التي دمرت وما عمرت وأخرت وما رفعت وقتلت وما أحيت وأذلت وما أسعدت، حذار من دعاة الفتنة، حذار ممن يدعون إلى الخروج إلى الشوارع".وخاطب هليل محذراً من دعاة الفتنة، وممن يدعون إلى الخروج إلى الشوارع، مستشهداً بخروج السوريين في المسيرات، ورفعهم الاعلام في المسيرات، وما الذي جرى لهم؟.وما الذي جرى في العراق وأهل السنة فيها، وما الذي يجري في اليمن والبحرين وليبيا وغيرها من الدول، لم تستقر ولم تهدأ، وكم من القتلى والأشلاء، مبيناً أن المستفيد الوحيد هم اليهود الذي انتهكوا الحرمات والمقدسات.