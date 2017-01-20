بالصور.. حريق يلتهم منزل في هاشمية الزرقاء

الزرقاء - علاء الذيبالتهمت النيران عصر اليوم منزلاً في منطقة الحي الشرقي بلواء الهاشمية في محافظة الزرقاء دون وجود اصابات، وفق مصدر أمني.

واضاف المصدر ان الاجهزة المعنية وكوادر الدفاع المدني تعمل على اطفاء الحريق ، مؤكدا بالوقت ذاته ان الاجهزة المختصه تبحث عن طفلة لا زالت مفقودة، لم يعرف بعد اذا كانت داخل او خارج المنزل.ونوه المصدر ان الاجهزة المعنية ستفتح تحقيق حول اندلاع النيران في المنزل عقب الانتهاء من اطفاءه.