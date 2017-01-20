أجواء مستقرة ودرجات الحرارة حول معدلاتها
- حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
وتسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات ولطيفة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات متفرقة من السُحب المُتوسطة والعالية وتكون الرياح صباحاً متغيرة الاتجاهات خفيفة السرعة، تتحول خلال ساعات العصر الى شمالية غربية خفيفة السرعة.
أمّا ليلاً فتكون الأجواء باردة بشكل عام وبالأخص في البادية والسهول الشرقية، فيما يُحتمل تشكل الضباب الخفيف خاصة في مناطق السهول الشرقية والبادية.
كما تظهر بالأجواء كميات من السُحُب المُتوسطة والعالية وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات خفيفة السرعة.
(ArabiaWeather)
عد إلى الأعلى
التعليقات
- لا توجد تعليقات
إضافة تعليق