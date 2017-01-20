أجواء مستقرة ودرجات الحرارة حول معدلاتها

Tweet السبيل - تبقى درجات الحرارة اليوم الجمعة، حول مُعدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام إلى أعلى بقليل، بإذن الله.



وتسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات ولطيفة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات متفرقة من السُحب المُتوسطة والعالية وتكون الرياح صباحاً متغيرة الاتجاهات خفيفة السرعة، تتحول خلال ساعات العصر الى شمالية غربية خفيفة السرعة.



أمّا ليلاً فتكون الأجواء باردة بشكل عام وبالأخص في البادية والسهول الشرقية، فيما يُحتمل تشكل الضباب الخفيف خاصة في مناطق السهول الشرقية والبادية.



كما تظهر بالأجواء كميات من السُحُب المُتوسطة والعالية وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات خفيفة السرعة.



(ArabiaWeather)



