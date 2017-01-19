الملك يوجه لتفقد أوضاع سكان العمارة المنهارة في الجوفة

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بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني وبمتابعة رئيس الوزراء تفقد وزيرا التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة والصحة الدكتور محمود الشياب مساء اليوم الخميس، موقع وسكان العمارة المنهارة وما يجاورها من عمارات سكنية في جبل الجوفة.

السبيل - بترابتوجيهات من الملك عبدالله الثاني وبمتابعة رئيس الوزراء تفقد وزيرا التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة والصحة الدكتور محمود الشياب مساء اليوم الخميس، موقع وسكان العمارة المنهارة وما يجاورها من عمارات سكنية في جبل الجوفة.



واطمأن الوزيران على سلامة سكانها الذين لم يصاب أي منهم بأذى واوعزا بتقديم خدمات الاغاثة لهم والمتمثلة في الايواء البديل الكريم والمستلزمات الضرورية والاعاشة.



ووفقا للناطق الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط فإن وزارة التنمية اخلت العمارة المنهارة بالكامل من سكانها البالغ عددهم 200 شخص، مشيرا إلى اخلاء العمارات السكنية المجاورة للعمارة المنهارة.



وتابع عملية الاخلاء كذلك النائبان يحيى السعود وعمر قراقش وممثلون عن وزارة الداخلية والجمعية العلمية الملكية.





