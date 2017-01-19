Menu
الخميس 19 كانون الثاني 2017

تويترفيسبوكRSS

أرسل خبرا  اتصل بنا  من نحن

الملك يوجه لتفقد أوضاع سكان العمارة المنهارة في الجوفة

الملك يوجه لتفقد أوضاع سكان العمارة المنهارة في الجوفة
السبيل - بترا

بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني وبمتابعة رئيس الوزراء تفقد وزيرا التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة والصحة الدكتور محمود الشياب مساء اليوم الخميس، موقع وسكان العمارة المنهارة وما يجاورها من عمارات سكنية في جبل الجوفة.

واطمأن الوزيران على سلامة سكانها الذين لم يصاب أي منهم بأذى واوعزا بتقديم خدمات الاغاثة لهم والمتمثلة في الايواء البديل الكريم والمستلزمات الضرورية والاعاشة.

ووفقا للناطق الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط فإن وزارة التنمية اخلت العمارة المنهارة بالكامل من سكانها البالغ عددهم 200 شخص، مشيرا إلى اخلاء العمارات السكنية المجاورة للعمارة المنهارة.

وتابع عملية الاخلاء كذلك النائبان يحيى السعود وعمر قراقش وممثلون عن وزارة الداخلية والجمعية العلمية الملكية.


إضافة تعليق

0

التعليقات

  • لا توجد تعليقات
عد إلى الأعلى