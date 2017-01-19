إطلاق نار على مغذي كهرباء الجفر للمرة الثانية خلال أسبوع

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شهدت منطقة الجفر مساء الخميس إطلاق نار على مغذي الكهرباء الرئيسي، للمرة الثانية خلال أسبوع، بحسب بيان لشركة توزيع الكهرباء.

السبيلشهدت منطقة الجفر مساء الخميس إطلاق نار على مغذي الكهرباء الرئيسي، للمرة الثانية خلال أسبوع، بحسب بيان لشركة توزيع الكهرباء.



وقال مدير كهرباء معان المهندس محمد المزايدة بحسب البيان إن مجهولين أطلقوا النار على المغذي الكهربائي الرئيسي لبلدة الجفر التي تغطي نحو 600 مشترك، فضلاً عن مواقع ومراكز هامة كآبار سلطة المياه.



وأضاف المزايدة إن هذه الحادثة باتت مقلقة، وقد تكررت العام الماضي حيث شهد الخط إطلاق نار (10) مرات، "لكن أي إجراءات لم تتخذ حتى الآن"، رغم العديد من المخاطبات والشكاوى التي تقدمت بها الشركة، مؤكداً أن مثل تلك الأعمال فضلاً عن الضرر الذي يمكن أن تلحقه بمعدات الشركة واستنزاف جهودها ومواردها بإصلاح أعطال مفتعلة، ستؤدي بالنهاية إلى إلحاق الضرر بالمواطنين.



وأوضح أن كوادر الشركة وبعد أن قامت بتفتيش الخط الكهربائي في الجفر، تبين لها أن الخط تعرض لإطلاق أعيرة نارية من قبل مجهولين، لافتاً إلى أن فرق الشركة الفنية تقوم الآن بالإجراءات اللازمة لإصلاح الخط.



وقال إن الشركة قامت بإبلاغ محافظ معان عن الحادثة وكذلك مدير القضاء، ومختلف الاجهزة المعنية، وهي تتأمل اتخاذ إجراءات سريعة ورادعة لوقف مسلسل إطلاق النار على مغذي البلدة الذي بات يؤرق الشركة والمشتركين على السواء.





