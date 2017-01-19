تحويل حركة السير على تقاطع الدوريات الخارجية في صويلح

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اعلنت أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير المركزية عن التحويل ما قبل الأخير والجزئي لحركة السير لإستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع باص التردد السريع بدءا من صباح الجمعة.

السبيل - بترااعلنت أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير المركزية عن التحويل ما قبل الأخير والجزئي لحركة السير لإستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع باص التردد السريع بدءا من صباح الجمعة.



وستقوم الأمانة بالتعاون مع إدارة السير المركزية بإغلاق المقطع بحواجز إسمنتية من بداية الجسر القادم من الجبيهة بإتجاه صويلح؛ حيث سيتم توجيه السير بالمسرب القادم من صويلح والجامعة الأردنية بإتجاه اشارات الجبيهة لمسافة قصيرة لا تتجاوز 150 مترا وبعد ذلك يعود السير إلى حرم الإشارة كما هو الآن، علما ان مدة الإغلاق من صباح يوم الجمعة وتمتد لشهرين من تاريخه.



وقال مدير دائرة الإدارة المشتركة المهندس محمد الفاعوري إن أمانة عمان بالتعاون مع المقاول ستقوم بتأمين وسائل السلامة المرورية على منطقة الإغلاق الجزئي.



وتدعو أمانة عمان وإدارة السير المواطنين الى الإلتزام بالتعليمات التي تصدر من رقباء السير المتواجدين في الموقع وأعوان المرور التابعين لأمانة عمان .







