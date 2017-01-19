اخلاء 3 أبنية في الجوفة بعد انهيار جزئي لعمارة سكنية

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السبيل- تعاملت كوادر الإنقاذ في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حادث انهيار جزئي (الطابق الثالث والرابع) لعمارة سكنية مكونة من (4) طوابق نتيجة لوجود تصدعات كبيرة للمبنى في منطقة جبل الجوفة .

وكانت كوادر الدفاع المدني قد عملت على إخلاء العمارة قبل حدوث الانهيار حيث لم ينتج عن الانهيار أي إصابات بالأرواح .



كما تم إخلاء ثلاث بنايات سكنية مجاورة للمبنى المنهار نظرا لظهور بعض التصدعات فيها تحسبا من وقوع أي طارئ لا قدر الله.



هذا وقد تم عمل شريط تحذيري في موقع الحادث لمنع اقتراب المواطنين للحادث حفاظا على سلامتهم .

ويذكر إلى أن التنسيق والتعاون مع مجموعات الأمن العام وأمانة عمان وشركة الكهرباء وسرعة تواجدهم في موقع الحادث كان له الدور الأكبر في سرعة التعامل مع الحادث.

ويعود السبب الرئيسي للانهيار الجزئي للمبنى كونه من المباني القديمة وضعف البنية الإنشائية فيها.



