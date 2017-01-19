الزغول: لهذا طالبت برفع البنزين وإلغاء دعم الخبز (استمع)
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ونفى الزغول خلال حديثه لـ"حياة اف ام" صباح الخميس أن تكون مطالبته برفع الدعم لها علاقة بامتلاك أشقائه شركة مطاحن، مشيراً إلى أن مصلحة شركات المطاحن والعاملين في القطاع مع إبقاء الدعم، لكن مصلحة الوطن والفقير الذي يمثله مع رفع الدعم عن الخبز.
وأضاف الزغول أن مطالبته برفع البنزين مستوحاة من تجربة تركية قائلاً: "عندما لم تتمكن تركيا من دخول الاتحاد الأوروبي، قامت برفع سعر البنزين للضعف من أجل دعم الموظفين ومحدودي الدخل، وضاعفت الرواتب"، مطالباً بإسقاط هذه التجربة على الأردن.
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