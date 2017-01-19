قاتل شقيقه في مأدبا بقبضة الأمن

السبيل- تمكنت الأجهزة الأمنية في مأدبا، من القبض على شخص أقدم على إطلاق الرصاص باتجاه شقيقه الخمسيني؛ الأمر الذي أدى لمقتله على الفور في مادبا صباح اليوم الخميس.