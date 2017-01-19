قاتل شقيقه في مأدبا بقبضة الأمن الخميس, 19 كانون2/يناير 2017 11:08 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل- تمكنت الأجهزة الأمنية في مأدبا، من القبض على شخص أقدم على إطلاق الرصاص باتجاه شقيقه الخمسيني؛ الأمر الذي أدى لمقتله على الفور في مادبا صباح اليوم الخميس. وقال مصدر أمني لـ"السبيل" إن الجهات الأمنية ألقت القبض على "الجاني". Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقاتتعليقات مميزةالإعجابات التعليقات (1) فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدثأبو سرحانتبليغفروا إلى الله وعودوا لدينه وإلا كان مصيركم ضنك الدنيا وعذاب الآخرة .. قبل 3 س http://maps.google.com/maps?z=15&q=,0اعجيني المشاركةURL قصير:FacebookTwitterردتعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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