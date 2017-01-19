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الخميس 19 كانون الثاني 2017

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قاتل شقيقه في مأدبا بقبضة الأمن

قاتل شقيقه في مأدبا بقبضة الأمن
السبيل- تمكنت الأجهزة الأمنية في مأدبا، من القبض على شخص أقدم على إطلاق الرصاص باتجاه شقيقه الخمسيني؛ الأمر الذي أدى لمقتله على الفور في مادبا صباح اليوم الخميس.

وقال مصدر أمني لـ"السبيل" إن الجهات الأمنية ألقت القبض على "الجاني".

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