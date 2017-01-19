مقتل القيادي السلفي صلاح العناني في سوريا

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قال محمد الشلبي، أحد أبرز قيادات التيار السلفي الجهادي، والمعروف باسم "أبو سياف"، اليوم الخميس، إن الدكتور صلاح عناني المعاني قتل في سوريا على اثر قصف من قوات النظام السوري. السبيل - خاصقال محمد الشلبي، أحد أبرز قيادات التيار السلفي الجهادي، والمعروف باسم "أبو سياف"، اليوم الخميس، إن الدكتور صلاح عناني المعاني قتل في سوريا على اثر قصف من قوات النظام السوري.



وأضاف من خلال رسالة وصلت "السبيل" نسخة منها ان "المعاني كان احد القيادات المعروفة في التيار السلفي الجهادي، ذهب إلى أرض الشام، وانضم إلى صفوف تنظيم فتح الشام، النصرة سابقاً".



وذكر مصدر آخر في التيار السلفي الجهادي أن العناني أحد قيادات التيار السلفي الجهادي في معان، وهو طبيب، واشتهر بتصريحه لصحيفة السبيل أثناء حراك السلفية الجهادية في عام 2011، بأن "التيار الجهادي يرفض أية أعمال عنف على الأرض الأردنية".