القبض على حارقي مركبات وتكسيرها في اربد

Tweet السبيل - تمكن العاملون في شعبة بحث جنائي اقليم الشمال / قسم بحث جنائي اربد من القاء القبض على ثمانية اشخاص قاموا بحرق ثلاثة مركبات والحاق اضرار مادية بمركبتين لاحد المواطنين والذي يملك مكتب تاجير سيارات سياحية لوجود خلافات مالية فيما بين احد الاشخاص المقبوض عليهم ومالك تلك المركبات .



وفي التفاصيل قالت ادارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام انه بتاريخ 9 / 12 / 2016م ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة محافظة اربد بتعرض مركبتان تعودان لمكتب تاجير سياحي للحرق في منطقة الحصن حيث تحركت كوادر المركز الامني المختص وتبين من خلال التحقيق وتقارير المختبر الجنائي بان الحريق وقع بفعل فاعل ليرد في اليوم التالي بلاغ اخر بتعرض مركبات تعود لذات المكتب للتكسير والحاق اضرار مادية بها من قبل مجهولين وشكل فريق تحقيق من البحث الجنائي والعاملين في مديرية شرطة محافظة اربد لمباشرة التحقيقات في القضية والقاء القبض على الفاعلين .



واضافت ادارة الاعلام الامني انه جراء البحث والتحري وجمع المعلومات حول القضيتين تمكن فريق التحقيق من الوصول لهوية عدد من مرتكبيها و بعد البحث والتحري عنهم تم القاء القبض على شخصين منهم ؛ وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهم بتكسير وحرق المركبات لوجود خلافات مالية مع مالكها ، كما اعترفا بقيام ستة اشخاص اخرين بالاشتراك معهما بارتكاب الجريمة وتم القاء القبض عليهم جميعا في اوقات واماكن مختلفة وتبين انهم جميعا من ارباب السوابق الجرمية وتم احالة القضية للقضاء .