اللواء العتوم لزوجته: كان بإمكاني أن أعود بعد دقائق من الاعتقال لكنّي رفضت

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احتشد أمس الأربعاء ليلاً في بلدة سوف المئاتُ من أبناء عشائر العتوم احتجاجاً على استمرار اعتقال اللواء المتقاعد الدكتور محمد عبد الكريم العتوم. السبيل ـ نصر العتوماحتشد أمس الأربعاء ليلاً في بلدة سوف المئاتُ من أبناء عشائر العتوم احتجاجاً على استمرار اعتقال اللواء المتقاعد الدكتور محمد عبد الكريم العتوم.



وقد أعلنت رئيسة العتوم زوجة الدكتور محمد أمس الأربعاء بداية إضرابها المفتوح عن الطعام حتى يتمَّ الإفراجُ عن زوجها مؤكدةً أنّ " الإضرابَ دعوةٌ مفتوحةٌ لكل حرٍّ وحرّةٍ حتى يتمَّ الإفراجُ عن معتقلي الرأي في هذا الوطن " .



وبيّنت أنّ " زوجها اتصل بها يوم أول أمس الثلاثاء وطمأنها عن حالته الصحّية وأنه بعث إليها برسالة مختصرة يقول فيها : كان بإمكاني أن أعود بعد دقائق من الاعتقال لكنّي رفضت العودة ، وهذه هي الرسالة التي يجب أن نعيها " .



وأكدت العتوم أنّه " سيتم في الأيام القادمة افتتاح عدد من المقرّات في كافة محافظات المملكة وسيتم الإعلان عن إضراب مفتوح عن الطعام في هذه المقرّات،



" مبيّنةً أنه " سيتم الإعلان عن هذه أماكن المقرّات لاحقاً ، وسيكون ذروة النشاط والحراك في هذه المقرّات في شهر آذار " .



من جانبها قالت النائب هدى العتوم لـ ''السبيل''، "المخلصون هم الذين يتحدّثون في الإصلاح، وإنّ الدستور كفل حريات الحديث والحرّيات الشخصية ، والأصل أن تكونَ الحكومةُ استجابةً لنبض الشارع الأردني " .



جدير بالذكر أنّ المشاركين في الاجتماع دعوا إلى وقفةٍ احتجاجيةٍ يوم غدٍ بعد صلاة الجمعة أمام مسجد النّور في بلدة سوف للمطالبة بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد العتوم علماً بأنّ الوقفةَ سيحضرها ناشطون إصلاحيون ونقابيّون.



يُشار إلى أنّ الدكتور محمد عبد الكريم العتوم كان ضابطاً في المخابرات العامة برتبة لواء وهو الناطق الرسمي باسم تيار المتقاعدين العسكريين.



