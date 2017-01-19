انخفاض درجات الحرارة وأجواء ضبابية

Tweet السبيل- تنخفض درجات الحرارة، نهار اليوم الخميس، لتساوي مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذه الفترة من العام، وفق موقع طقس العرب الإلكتروني.

وقال الموقع، في بيان صحفي أمس، تكون الأجواء ضبابية صباح اليوم فوق بعض المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية، فيما تسود أجواء باردة نهاراً في عموم المناطق وخصوصا الجبلية، مع ظهور كميات متفرقة من السُحُب المنخفضة.

وأضاف تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، بينما تكون الرياح في خليج العقبة شمالية معتدلة الى نشطة السرعة.

وفي الليل، ذكر الموقع بأنه تسود أجواء باردة بشكل عام، وبشكل لافت بالبادية والسهول الشرقية اضافة الى جبال الشراه، حيث يُحتمل تشكل الصقيع في تلك المناطق. في حين تظهر بالأجواء كميات من السُحُب العالية، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.

وتبلغ درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عمان ما بين 5 و15 درجة مئوية،

إربد: 6 - 15، جرش: 6 - 14، السلط: 6 - 11، عجلون: 3 - 11، الزرقاء: 7 - 15، المفرق: 3 - 16، مادبا: 1 - 12، الكرك: 4 - 13، الطفيلة: 4 - 14، معان: 2 - 16، العقبة: 10 - 21، البحر الميت: 11 - 21.

وتوقع "طقس العرب" أن تبقى درجات الحرارة نهار غد الجمعة حول مُعدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام إلى أعلى بقليل، حيث تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات ولطيفة في باقي المناطق، مع ظهور كميات متفرقة من السُحب المُتوسطة والعالية.

وأشار إلى أن الرياح تكون صباحاً جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، تتحول خلال ساعات العصر الى شمالية غربية خفيفة السرعة. في حين تكون في خليج العقبة شمالية معتدلة الى نشطة السرعة.

