بالفيديو.. النائب الزغول يطالب برفع الدعم عن الخبز ورفع قيمة البنزين
- حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
طالب النائب كمال الزغول الحكومة برفع الدعم عن الخبز، وتوجيه الدعم لمستحقيه نقداً، لما في دعم الخبز من هدر مالي وفساد يقع بحجة هذا الدعم، على حد قوله.
كما اقترح الزغول على الحكومة خلال الجلسة المسائية للنواب اليوم الأربعاء؛ رفع سعر مادة البنزين من 620 فلس، إلى 1500 فلس لكل لتر، وأن يتم تخصيص المبلغ المحصل لموظفي ومتقاعدي الدولة الأردنية لرفع دخل الطبقة الفقيرة.
عد إلى الأعلى
التعليقات
- لا توجد تعليقات
إضافة تعليق