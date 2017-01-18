بالفيديو.. النائب الزغول يطالب برفع الدعم عن الخبز ورفع قيمة البنزين‎

السبيلطالب النائب كمال الزغول الحكومة برفع الدعم عن الخبز، وتوجيه الدعم لمستحقيه نقداً، لما في دعم الخبز من هدر مالي وفساد يقع بحجة هذا الدعم، على حد قوله.