''الأرصاد'' توضح أسباب انحباس أمطار المربعانية

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شهدت فترة المربعانية التي تنتهي اخر الشهر الجاري انحباسا مطريا اضعف من اداء الموسم المطري في حين كانت نسب الهطول قبل المربعانية مبشرة بموسم جيد.

السبيل - بتراشهدت فترة المربعانية التي تنتهي اخر الشهر الجاري انحباسا مطريا اضعف من اداء الموسم المطري في حين كانت نسب الهطول قبل المربعانية مبشرة بموسم جيد.



وقال مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس محمد سماوي، ان اداء نسب الامطار خلال الفترة التي سبقت المربعانية كان مبشرا بموسم مطري جيد انعكس ايجابا على الجانب الزراعي وزيادة كميات المياه المتجمعة في السدود والابار الجوفية.



وبين سماوي في تصريح اليوم الاربعاء، أنه ونتيجة لقلة الامطار التي تساقطت خلال ايام المربعانية فقد انخفضت نسب الامطار التي سجلت من بداية الموسم المطري الحالي وحتى بداية المربعانية، حيث انخفضت في المناطق الشمالية النسب المئوية لكميات الامطار من 4 بالمئة في محطة صما الى 28 بالمئة في عجلون.



وكان معدل الانخفاض في المناطق الشمالية بما نسبته 19 بالمئة، في حين انخفضت النسب المئوية لكميات الامطار في المناطق الوسطى الغربية من 25 بالمئة في محطة صويلح الى37 بالمئة في السلط.



وبين سماوي أن معدل الانخفاض في المناطق الشمالية الغربية 32 بالمئة وفي المناطق الوسطى الشرقية انخفضت النسب المئوية لكميات الامطار من 29 بالمئة في محطة مطار الملكة علياء الى 76 بالمئة في محطة الغباوي، وكان معدل الانخفاض في المناطق الوسطى الشرقية بما نسبته40بالمئة.



واشار الى ان محطة صما حققت اعلى مجموع مطري منذ بداية المربعانية حتى تاريخ اعداد هذا التقرير بلغ 6ر72 ملم وبلغ اقل مجموع مطري لنفس الفترة في محطة العقبة 9ر0 ملم.



واضاف سماوي أن المناطق الشرقية هي الاوفر حظا منذ بداية المربعانية، حيث تجاوزت كافة المحطات المتواجدة في تلك المنطقة معدلاتها العامة لنفس الفترة حيث وصلت اعلى نسبة في محطة الصفاوي 187% وبمجموع مطري بلغ 22.3 ملم.



إلا أن سماوي أشار إلى ان جودة الموسم المطري يختلف من عام الى عام اخر وليس بالضرورة ان تعتمد على الأمطار التي قد تهطل خلال المربعانية، هناك مواسم كثيرة لم تشهد المربعانية لأي هطولات مطرية جيدة وكانت المجاميع المطرية النهائية للموسم جيدة.



وبين سماوي أن 20 موسما كانت امطار المربعانية جيدة والموسم المطري جيد اي ما نسبته 22 بالمئة من اصل 90 موسما، في حين أن 18 موسما كانت امطار المربعانية جيدة والموسم المطري ضعيف اي ما نسبته 20بالمئة من اصل 90 موسما، في حين أن 20 موسما كانت امطار المربعانية ضعيفة والموسم المطري جيد اي ما نسبته 22بالمئة من اصل 90 موسما، و32 موسما كانت امطار المربعانية ضعيفة والموسم المطري ضعيف اي ما نسبته 36بالمئة من اصل 90 موسما.



وعزا سماوي الانحباس المطري في اربعينية الشتاء الى عدة عوامل؛ اولها تكّون مرتفع جوي فوق اواسط وشرق اوروبا مما يجعل الهواء الذي يدخل منطقة شرق البحر المتوسط والشرق الاوسط عبر شمال العراق وجنوب تركيا باردا وجافا مع تدني واضح في درجات الحرارة خلال الليل في عدد من مناطق المملكة الى ما دون الصفر المئوي والذي يؤدي الى تكون الصقيع والانجماد في العديد من مناطق المملكة، اما العامل الثاني تربع التيار الهوائي المداري النفاث في طبقات الجو العليا في المناطق الجنوبية من الاردن.



وأكد سماوي أن نواتج المراكز المناخية العالمية الرسمية التي تستلمها دائرة الارصاد الجوية وخاصة اصدارات شهر كانون اول ما زلت تبين ان معدلات الأمطار للأشهر كانون ثاني، شباط واذار ستتراوح حول معدلاتها العامة وباحتمالية تحسن تصل الى 45 بالمئة ان تصبح اعلى قليلا عن معدلاتها وتشير هذه النواتج الى احتمالية تصل الى 50 بالمئة بان تكون درجات الحرارة اعلى من معدلاتها العامة خلال هذه الأشهر.



وتشير نواتج النماذج العددية وخرائط التوقعات للأنظمة الجوية للأيام القادم وحتى نهاية الأسبوع القادم الى استمرار بقاء الأجواء الجافة والباردة خلال النهار في اغلب مناطق المملكة مع تحول هذه الأجواء الى باردة جدا ليلا وتشكل الصقيع في اغلب مناطق المملكة خاصة المرتفعات الجبلية ومناطق البادية واحيانا اجزاء من الأغوار الشمالية.



وتشكل امطار المربعانية ما نسبته 30بالمئة من مجموع الموسم المطري العام في المملكة، وأعلى مجموع مطري لفترة المربعانية خلال 90 سنة الماضية في مطار عمان المدني بلغ 9ر214 ملم للموسم 1974/1973، وأن أقل مجموع مطري كان في موسم 2014/2013 بلغ 6ر0 ملم.



ويبلغ المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى لمدينة عمان في فترة المربعانية 7ر12 درجة مئوية والمعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى 8ر3 درجة مئوية .



من الجدير بالذكر أن اعلى مجموع مطري يومي سجل من منذ بداية الموسم المطري من نصيب محطة السلط تاريخ 1 كانون اول 2016 بلغ 0ر84 ملم واعلى مجموع مطري يومي منذ بداية المربعانية وحتى اعداد هذا التقرير من نصيب محطة الطفيلة تاريخ 23 كانون اول 2016 بلغ 2ر27 ملم.



وأقل درجة حرارة صغرى يومية منذ بداية المربعانية الموسم الحالي بلغت 4ر8 سالب، بتاريخ 11 كانون الثاني 2017 في محطة الشوبك. وأعلى درجة حرارة عظمى يومية منذ بداية المربعانية الموسم الحالي بلغ 2ر24 درجة مئوية في محطة غور الصافي تاريخ 7 كانون الثاني 2017.





