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الأربعاء 18 كانون الثاني 2017

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إحالة شخص مارس الطب بلا شهادة للقضاء

إحالة شخص مارس الطب بلا شهادة للقضاء
السبيل- أحمد برقاوي

أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة ضبط شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية في عمان؛ بعد ورود شكاوى للوزارة بممارسته مهنة الطب دون الحصول على شهادة علمية.

وأكد المصدر لـ"السبيل" إحالة هذا الشخص على القضاء لممارسته مهنة الطب دون مؤهل علمي يجيز له ذلك، وبشكل مخالف للقانون.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الشخص مدعي صفة الطبيب هو من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وكان يمارس الطب ضمن المنزل الذي يقطنه في إحدى ضواحي عمان الغربية.

وقال المصدر إن وزارة الصحة تلقت عدة شكاوى حول هذا الشخص، مشيراً إلى أن ضبط كوادر الوزارة لهذا الشخص تم قبل عدة أسابيع، وعلى إثر ذلك تم إحالته إلى النائب العام.
 

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التعليقات (1)

  • ابراهيم...

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    ....ممنوع...وعيب كبير جدا على الإعلام و ( السبيل ) خاصة أن تسمي عرب 48 بالاسرائيليين...!!!؟؟؟

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